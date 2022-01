(Di martedì 18 gennaio 2022) IlHSC cercherà di tornare a vincere in Ligue 1 quando mercoledì sera accoglierà ilminacciato dalla retrocessione allo Stade de la Mosson. La squadra di casa è attualmente ottava nella massima serie francese, con 31 punti nelle prime 20 partite della stagione, mentre ilè 17°, a quota 17 punti con il Lorient, 18°. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto alle 19 PrepartitaHSC vs: a che punto sono le due squadre?HSC Ilha visto terminare la sua lunga serie di vittorie domenica, dopo aver subito una sconfitta per 3-1 a Strasburgo, con la prima sconfitta della squadra in campionato dal 28 novembre. La Paillade, che è arrivato ottavo in ...

Advertising

periodicodaily : Montpellier HSC vs Troyes: pronostico e possibili formazioni #19gennaio #ligue1 -

Ultime Notizie dalla rete : Montpellier HSC

Periodico Daily - Notizie

D 2021/2022 12:00 Toulouse FC - AS Saint - Étienne 15:00 Pieve di Lota - AS Cannes AS Monaco - Olympique Marseille US Colomiers - SC Toulon Nîmes Olympique -Germania > Regionalliga ...D 2021/2022 12:00 Toulouse FC - AS Saint - Étienne 15:00 Pieve di Lota - AS Cannes AS Monaco - Olympique Marseille US Colomiers - SC Toulon Nîmes Olympique -Germania > Regionalliga ...Tout est bien qui finit bien. S’il ne récupérera pas les points perdus à Strasbourg dimanche (3-1), le Montpellier HSC a obtenu l’annulation de l’expulsion de son attaquant Elye Wahi par la commission ...Alors que Montpellier HSC menait logiquement à la pause sur la pelouse du Stade de La Meinau par un but d'écart, le MHSC, emmené par l'excellent Téji Savanier, a finalement craqué dans les dix dernièr ...