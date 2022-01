LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 38-40, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: primo tempo difficile per i ragazzi di Messina (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-40 Finisce un primo tempo difficile per Milano. Meglio la difesa nella ripresa, ma troppe palle perse e troppi falli per i ragazzi di Messina 38-40 Due su due ai liberi per Lo 38-38 Brutto errore di Melli al tiro, Milano in difficoltà in fine quarto 38-38 Canestro di Sikma e nuovo pareggio 38-36 Canestro di Da Silva 38-34 Due su due per Eriksson ai liberi 38-32 Canestro di Melli e Milano a +6 36-32 Due su due ai liberi per Hines 34-32 TRIPLAAAAAA di DATOMEEEEE 31-32 A segno il libero aggiuntivo 30-32 Canestro di Rodriguez che subisce anche fallo 28-32 Altra palla persa di Milano e tripla di Blatt 28-29 Due su due ai liberi per Da Silva e ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-40 Finisce unper. Meglio la difesa nella ripresa, ma troppe palle perse e troppi falli per idi38-40 Due su due ai liberi per Lo 38-38 Brutto errore di Melli al tiro,in difficoltà in fine quarto 38-38 Canestro di Sikma e nuovo pareggio 38-36 Canestro di Da Silva 38-34 Due su due per Eriksson ai liberi 38-32 Canestro di Melli ea +6 36-32 Due su due ai liberi per Hines 34-32 TRIPLAAAAAA di DATOMEEEEE 31-32 A segno il libero aggiuntivo 30-32 Canestro di Rodriguez che subisce anche fallo 28-32 Altra palla persa die tripla di Blatt 28-29 Due su due ai liberi per Da Silva e ...

