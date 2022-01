Leonardo DiCaprio: "Abbiamo solo 9 anni per provare a fermare i cambiamenti climatici" (Di martedì 18 gennaio 2022) Il premio Oscar Leonardo DiCaprio sostiene da molti anni l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici e ha ora ricordato che il tempo a disposizione non è molto. Leonardo DiCaprio, attualmente star di Don't Look Up, è tornato a parlare del suo impegno per combattere contro i cambiamenti climatici, obiettivo per cui ha creato ormai 20 anni fa una fondazione. L'attore ha inoltre partecipato a numerosi incontri politici dove ha avuto occasione di confrontarsi e parlare con molti leader mondiali. In un'intervista rilasciata a Deadline, Leonardo DiCaprio ha sottolineato: "Penso ci sia un senso di ansia a livello mondiale per il fatto che chi detiene il potere - che si tratti del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) Il premio Oscarsostiene da moltil'importanza di lottare contro ie ha ora ricordato che il tempo a disposizione non è molto., attualmente star di Don't Look Up, è tornato a parlare del suo impegno per combattere contro i, obiettivo per cui ha creato ormai 20fa una fondazione. L'attore ha inoltre partecipato a numerosi incontri politici dove ha avuto occasione di confrontarsi e parlare con molti leader mondiali. In un'intervista rilasciata a Deadline,ha sottolineato: "Penso ci sia un senso di ansia a livello mondiale per il fatto che chi detiene il potere - che si tratti del ...

