Lazio-Udinese | Cioffi | “Squadra tosta e mentalità vincente | è mancato il risultato”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Gabriele, tecnico dell', al termine della gara di Coppa Italia contro la. I bianconeri hanno perso ai supplementari, in gol Ciro Immobile per i capitolini

Un gol di Ciro Immobile all'inizio del secondo tempo supplementare decide la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia a favore dellacontro l', battuta per 1 - 0. Eppure i friulani hanno avuto il maggior numero di occasioni durante la partita, compreso un incrocio dei pali colpito da Arslan con un destro a giro. Ma ...Commenta per primo Gabriele Cioffi , allenatore dell', parla in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro lain Coppa Italia: 'Ho visto una squadra tosta, vogliosa, con la mentalità vincente. Sarei banale a dire che è ...Il primo tempo tra Lazio ed Udinese si è concluso in pareggio e senza reti: meglio i biancocelesti, con due occasioni per Muriqi di testa. Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – Una rete di Immobile all’inizio del secondo tempo supplementare schianta l’Udinese e lancia la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti troveranno il Milan dell’ex ...