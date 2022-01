L'allarme dei presidi: "Il 50% delle classi è in dad" (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - "La nostra stima è del 50 % di classi in Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione di dati ufficiali". Lo ha detto a Radio 24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "La ripresa della scuola c'è stata - ha aggiunto - e il sistema ha tenuto. Questo sta avvenendo grazie all'impegno dei presidi e dei docenti e di tutto il personale. Non ci sono stati distatri o catastrofi ma c'è un enorme difficoltà gestionale. I presidi si stanno occupando solo dei problemi di natura sanitaria, non di tutto il resto". Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - "La nostra stima è del 50 % diin Dad. Aspettiamo ora la pubblicazione di dati ufficiali". Lo ha detto a Radio 24 il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli. "La ripresa della scuola c'è stata - ha aggiunto - e il sistema ha tenuto. Questo sta avvenendo grazie all'impegno deie dei docenti e di tutto il personale. Non ci sono stati distatri o catastrofi ma c'è un enorme difficoltà gestionale. Isi stanno occupando solo dei problemi di natura sanitaria, non di tutto il resto".

