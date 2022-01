I sogni sepolti di Rigopiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lasciati nel vento: i palloncini con i nomi delle vittime si dissolvono in pochi attimi, disegnando una scia di strazio. Sono le 16.49: è l’ora in cui, il 18 gennaio del 2017, una valanga ha schiacciato e cancellato l’Hotel, a Farindola, complesso di lusso sul versante pescarese del Parco nazionale del Gran Sasso. UNA SLAVINA DA 1.200 tonnellate che, segando furiosamente la montagna e sradicando centinaia di piante, si è accovacciata sulla struttura, sbriciolandola. Trascinando via alberi e vite. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Cinque anni fa in Abruzzo la tragedia dell'albergo travolto da una slavina di neve che uccise 29 persone. Ieri una fiaccolata per non dimenticare. Giustizia lenta, rischio prescrizione ...Non si vede ancora la fine sulla tragedia di Rigopiano. La giustizia va a rilento e dopo 5 anni nessun colpevole nella vicenda ...