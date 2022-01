Helbiz completa l’integrazione internazionale su Google Maps

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) –ha annunciato oggi la finalizzazione deldei suoi mezzi elettrici all’interno dell’applicazione. Grazie a questa integrazione,segnalerà all’utente la presenza dei veicolinelle vicinanze (scooter, biciclette e monopattini elettrici), il prezzo approssimativo della corsa, la durata stimata del viaggio e i percorsi migliori per raggiungere la meta desiderata. Questa funzione è disponibile in tutte le città in cuiopera attualmente e si estenderà ad ogni nuova località in cui i veicolisaranno disponibili in futuro. Questa collaborazione contribuisce ulteriormente all’obiettivo didi fornire mezzi di trasporto alternativi per muoversi in città. Grazie ...