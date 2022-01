Hana Horkà: la cantante No-vax che si contagia di proposito per non vaccinarsi. E muore (Di martedì 18 gennaio 2022) Aveva 57 anni, faceva la cantante per un gruppo folk ceco specializzato in musica irlandese e scozzese, aveva deciso di prendere la Covid di proposito, pur di non fare il vaccino. E ora è morta. Questa è la storia di Hana Horkà degli Asonance. Lei stessa nei giorni scorsi aveva raccontato sui social di essersi contagiata con la variante Delta. Ne era felicissima, diceva, perché così le sarebbe stato possibile poi ricominciare ad avere una vita “libera” come tutti gli altri. Non è andata così. Il figlio: «Avete plagiato mia madre» Sul sito degli Asonance è comparso un necrologio per la cantante e le cause della morte non sono state specificate. Ma è il figlio ora, Jan Rek, a portare avanti la sua battaglia, spiegando che Hana Horká è morta per la Covid-19, ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Aveva 57 anni, faceva laper un gruppo folk ceco specializzato in musica irlandese e scozzese, aveva deciso di prendere la Covid di, pur di non fare il vaccino. E ora è morta. Questa è la storia didegli Asonance. Lei stessa nei giorni scorsi aveva raccontato sui social di essersita con la variante Delta. Ne era felicissima, diceva, perché così le sarebbe stato possibile poi ricominciare ad avere una vita “libera” come tutti gli altri. Non è andata così. Il figlio: «Avete plagiato mia madre» Sul sito degli Asonance è comparso un necrologio per lae le cause della morte non sono state specificate. Ma è il figlio ora, Jan Rek, a portare avanti la sua battaglia, spiegando cheHorká è morta per la Covid-19, ...

