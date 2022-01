Governo pone la fiducia alla Camera su dl super green pass

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha posto la questione disul decreto legge. Lo ha annunciato nell'aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. L'Aula dellavoterà oggi laposta dalsul decretoa partire delle 20.18, come ha deciso la conferenza dei capigruppo. Dalle 18.35 sono previste le dichiarazioni di voto.

Il alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge sul Super Green pass, già approvato dal Senato. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. La ...Il, con il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia alla Camera, sul decreto legge covid in discussione a Montecitorio. Si tratta del disegno di ...