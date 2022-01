Giorgi-Martincova in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Camila Giorgi affronterà Tereza Martincova al secondo turno degli Australian Open 2022. L’atleta marchigiana ha esordito nel migliore dei modi sul cemento outdoor di Melbourne, riuscendo a piegare agevolmente la resistenza di Anastasija Potapova, un’avversaria ostica sul veloce. La ceca, dal canto suo, ha rispettato il pronostico a discapito di Lauren Davis, non presentando particolari problemi nel superare la contendente. La velocità di palla di Giorgi giocherà un ruolo decisivo nel match di riferimento. Martincova è comunque un’opponente agguerrita e difficilmente doma, anche durante scambi prolungati; ottima tecnicamente, la ceca proverà a limitare le accelerazioni probabilmente devastanti dell’azzurra. La maceratese proverà certamente a comandare gli scambi da ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Camilaaffronterà Terezaal secondo turno degli. L’atleta marchigiana ha esordito nel migliore dei modi sul cemento outdoor di Melbourne, riuscendo a piegare agevolmente la resistenza di Anastasija Potapova, un’avversaria ostica sul veloce. La ceca, dal canto suo, ha rispettato il pronostico a discapito di Lauren Davis, non presentando particolari problemi nel superare la contendente. La velocità di palla digiocherà un ruolo decisivo nel match di riferimento.è comunque un’opponente agguerrita e difficilmente doma, anche durante scambi prolungati; ottima tecnicamente, la ceca proverà a limitare le accelerazioni probabilmente devastanti dell’azzurra. La maceratese proverà certamente a comandare gli scambi da ...

