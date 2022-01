GF Vip | Katia critica apertamente Soleil | “Continua a essere salvata”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 gennaio 2022) All’interno della casa del Grande Fratello Vip, le Nomination sono, da sempre, motivo di incomprensioni e di contrasti. Anche dopo la diretta di ieri 17 gennaio, si è alzato un grande polverone per via delle immunità. In particolare,Ricciarelli non ha apprezzato il fatto cheSorge fosse nuovamente esclusa dalla votazione. La cantante lirica, desiderosa di ottenere giustizia, ne ha parlato con altri concorrenti del reality di Canale 5. Valeria Marini e Miriana Trevisan le hanno dato subito il loro supporto visto che la pensano nello stesso identico modo. Ecco cosa è successo!Ricciarelli volta le spalle ae laRicciarelli è rimasta molto turbata dalla puntata di ieri sera del GF Vip. Subito dopo la diretta, infatti, non ha potuto fare a meno di ...