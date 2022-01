Entrate | cartelle di pagamento | non si paga più l' aggio

(Di martedì 18 gennaio 2022) Da quest'anno non si pagheranno più gli oneri di riscossione per le. E' stato approvato infatti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo ...

