Emirati: «Va tutto bene». Ma i droni degli Houthi hanno scosso Abu Dhabi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giorno dopo l’attacco degli Houthi ad Abu Dhabi è stato segnato da raid aerei della Coalizione a guida saudita contro le postazioni dei ribelli in Yemen e anche sulla capitale Sanaa dove avrebbero fatto 20 morti. Più di ogni altra cosa hanno tenuto banco le rassicurazioni date dal capo di fatto della diplomazia degli Emirati, Anwar Gargash, che si è detto certo che gli Houthi non riusciranno ad insidiare il suo paese. «La destabilizzazione della regione è troppo debole … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giorno dopo l’attaccoad Abuè stato segnato da raid aerei della Coalizione a guida saudita contro le postazioni dei ribelli in Yemen e anche sulla capitale Sanaa dove avrebbero fatto 20 morti. Più di ogni altra cosatenuto banco le rassicurazioni date dal capo di fatto della diplomazia, Anwar Gargash, che si è detto certo che glinon riusciranno ad insidiare il suo paese. «La destabilizzazione della regione è troppo debole … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

alexbintqaboos1 : Anche negli Emirati Arabi Uniti ci si rende conto che Brandon è un pericolo non solo per gli Stati Uniti d'America… - maulib72 : All'inizio di quest'anno gli Houthi avevano nuovamente avvertito che intendevano liberare tutto lo Yemen, comprese… - JasmineRiga : @stebaraz Va a braccetto con gli Emirati è tutto dire. - cigurt88 : @OfficialTozzi Negli Emirati Arabi Uniti, 4 (QUATTRO) apr1400, in 8 anni. Tutto perfettamente funzionante, felici e… - Motor1italia : ?? Dalle “nostre” Huracan e 458 Spider, fino alle hypercar degli Emirati: ecco i modelli più esclusivi della polizia… -