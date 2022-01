Curva epidemica in forte risalita | oggi 228mila casi e 434 morti

Advertising

BrexitLalaland : RT @MrSwing5: @QRepubblica 3/3 stati abboliti anche i DPI, la Curva Epidemica attesta che 'Omicron già sarebbe alle spalle', ma è altrattan… - MrSwing5 : @QRepubblica 3/3 stati abboliti anche i DPI, la Curva Epidemica attesta che 'Omicron già sarebbe alle spalle', ma è… - ALFO100897 : Covid, Locatelli: «La curva dell’epidemia rallenta. Straordinari i dati delle terze dosi». @GovernoItalia E lei cre… - rosanna_vespoli : #Covid...Ci siamo...cala la #CurvaPandemuca..e #Fauci ci tranquillizza... - SignorErnesto : @7urz Esatto, e a maggior ragione perchè ha fatto una sorta di lockdown(inutilmente) che ha corrotto la curva epide… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva epidemica

Dopo la consueta tregua del fine settimana e del lunedì, riesplode lain Italia. Oggi i nuovi casi registrati sono stati 228.179. Ma a preoccupare ancora una volta è il numero delle vittime: 434 morti nelle ultime 24 ore (ieri era stato 287). Prosegue la ...'Piacenza è in quella parte d'Italia in cui laè in calo, abbiamo cominciato la discesa così come la Lombardia. La pressione sulle squadre Usca e sulle strutture sanitarie è ancora alta, però forse incominciamo a vedere la fine di ...Per il professore il picco della curva epidemica sarebbe stato raggiunto e i dati delle prossime settimane dovrebbero confermarlo. Sulla variante Omicron ha aggiunto: Ci sta facendo vedere delle modi ...I risparmiatori che hanno acquistato titoli collegati alla ripresa rischiano di perdere, se non li tengono fino a scadenza ...