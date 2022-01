Covid, Oms: la pandemia non è finita, probabili nuove varianti (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Questa pandemia non è affatto finita e, con l'incredibile crescita di Omicron a livello globale, è probabile che emergano nuove varianti'. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Questanon è affattoe, con l'incredibile crescita di Omicron a livello globale, è probabile che emergano'. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom ...

