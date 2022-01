Covid-19 da pandemia ad endemia | «Vi spiego perché in Uk aboliamo restrizioni e Green pass»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il professor Robert Dingwall, già membro della Commissione governativa inglese per le vaccinazioni e le immunizzazioni (Jcvi) e tra i maggiori esperti di sociologia medica e politiche sanitarie, in un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano spieganel Regno Unito si va verso l’abolizione dellee del. «Il piano è quello di rimuovere tutte le, compresi ivaccinali, salvo due eccezioni. Potrebbe comunque rimanere il tampone negativo per alcuni casi particolari, così come l’uso delle mascherine: una raccomandazione, non obbligo. Inoltre, è in corso un dibattito sull’obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari», spiega Dingwall. Il quale sostiene che al cambio di prospettiva ha contribuito l’idea die ...

