"Contratti pubblicitari in cambio di favori a Moby". L'accusa della procura a Beppe Grillo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutto è partito da alcuni messaggi, acquisiti dai pm di Firenze durante l’inchiesta su Open, che vedeva tra gli indagati Matteo Renzi. Si trattava di chat contenute nel telefono di Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, l’interlocutore era Beppe Grillo. Quei messaggi da Firenze sono passati a Milano e sono diventati il punto di partenza dell’inchiesta, di cui si è avuto notizia oggi, nei confronti del fondatore del Movimento 5 stelle e dell’armatore. L’accusa a loro carico è traffico di influenze illecite. Secondo la ricostruzione fatta dai pm nel decreto di perquisizione e sequestro di materiale cartaceo e informatico utile all’inchiesta, l’azienda navale ha corrisposto alla società Beppe Grillo srl, di cui il fondatore del Movimento 5 stelle è unico socio 120.000 euro nel 2018 e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutto è partito da alcuni messaggi, acquisiti dai pm di Firenze durante l’inchiesta su Open, che vedeva tra gli indagati Matteo Renzi. Si trattava di chat contenute nel telefono di Vincenzo Onorato, patron del gruppo, l’interlocutore era. Quei messaggi da Firenze sono passati a Milano e sono diventati il punto di partenza dell’inchiesta, di cui si è avuto notizia oggi, nei confronti del fondatore del Movimento 5 stelle e dell’armatore. L’a loro carico è traffico di influenze illecite. Secondo la ricostruzione fatta dai pm nel decreto di perquisizione e sequestro di materiale cartaceo e informatico utile all’inchiesta, l’azienda navale ha corrisposto alla societàsrl, di cui il fondatore del Movimento 5 stelle è unico socio 120.000 euro nel 2018 e ...

Advertising

massimo_avv : RT @PietroLodi4: @Acmor3 @beppe_grillo Purissimo.. Beppe Grillo, è indagato a Milano per traffico di influenze illecite. L’inchiesta si con… - PolAlberto : 'Contratti pubblicitari in cambio di favori a Moby'. L'accusa della procura a Beppe Grillo - Lulu29786222 : RT @byoblu: I pubblici ministeri stanno accertando se i contratti pubblicitari stipulati con il blog di @beppe_grillo e con la @casaleggio… - AMarco1987 : Beppe Grillo indagato, nel mirino i contratti pubblicitari con la Moby di Vincenzo Onorato - mrctrdsh : O-Ne-Stà? In presunzione di non colpevolezza. -