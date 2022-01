Bianca Berlinguer e Luigi Manconi, nozze in pausa: “Aspettiamo una tregua dal Covid”. Il ricordo del padre (Di martedì 18 gennaio 2022) Bianca Berlinguer e il compagno di sempre Luigi Manconi hanno deciso di sposarsi. La notizia è trapelata grazie alle pubblicazioni di nozze, affisse all’albo pretorio del Comune di Roma e scovate dalla rivista DiPiù. In una recente intervista, concessa al Corriere della Sera, però, la giornalista e conduttrice di Carta Bianca è tornata sull’argomento, dichiarando che per adesso le nozze non sono imminenti. Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposeranno appena la pandemia da Covid-19 rallenterà un po’ la sua corsa. Bianca Berlinguer e Luigi Manconi: a quando le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)e il compagno di semprehanno deciso di sposarsi. La notizia è trapelata grazie alle pubblicazioni di, affisse all’albo pretorio del Comune di Roma e scovate dalla rivista DiPiù. In una recente intervista, concessa al Corriere della Sera, però, la giornalista e conduttrice di Cartaè tornata sull’argomento, dichiarando che per adesso lenon sono imminenti.si sposeranno appena la pandemia da-19 rallenterà un po’ la sua corsa.: a quando le ...

Advertising

infoitcultura : Bianca Berlinguer, quel flirt con Valerio Merola: 'Ecco la verità' - infoitcultura : Bianca Berlinguer: “Aspetto una tregua dal Covid per sposare Luigi Manconi” - vdisalvo61 : RT @paolaturci: Come tutti i dirigenti del Pci, Enrico Berlinguer versava al partito la quota di stipendio parlamentare eccedente il salari… - SanremoAncheNoi : RT @paolaturci: Come tutti i dirigenti del Pci, Enrico Berlinguer versava al partito la quota di stipendio parlamentare eccedente il salari… - infoitcultura : Bianca Berlinguer, il 'dramma' in famiglia: 'Volevo denunciare mia figlia, avevo anche chiamato l'avvocato' -