Bel tempo addio, nel weekend torna la neve: dove esattamente? Le previsioni dal 19 gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Come previsto già da qualche giorno sta per abbattersi sull’Italia un fine settimana decisamente invernale. In questa metà di gennaio abbiamo potuto godere di belle giornate e temperature tutto sommato gradevoli grazie all’anticiclone, ma la “pacchia” sta per finire. Come riporta anche il sito IlMeteo.it, l’anticiclone sta lasciando il nostro Paese, dando spazio ad un’ondata di aria fredda proveniente dai Balcani che comincerà a farsi sentire da giovedì/venerdì. LEGGI ANCHE => La Befana si porta via tutte le feste e l’Anticiclone, tornano freddo e neve: tutti i dettagli da nord a sud Nella giornata di giovedì, infatti, i venti umidi oceanici andranno a coprire il cielo sopra alcune Regioni centrali, come ad esempio Toscana e Umbria, dove non mancheranno le piogge. Ma si tratterà solo di un ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 gennaio 2022) Come previsto già da qualche giorno sta per abbattersi sull’Italia un fine settimana decisamente invernale. In questa metà diabbiamo potuto godere di belle giornate e temperature tutto sommato gradevoli grazie all’anticiclone, ma la “pacchia” sta per finire. Come riporta anche il sito IlMeteo.it, l’anticiclone sta lasciando il nostro Paese, dando spazio ad un’ondata di aria fredda proveniente dai Balcani che comincerà a farsi sentire da giovedì/venerdì. LEGGI ANCHE => La Befana si porta via tutte le feste e l’Anticiclone,no freddo e: tutti i dettagli da nord a sud Nella giornata di giovedì, infatti, i venti umidi oceanici andranno a coprire il cielo sopra alcune Regioni centrali, come ad esempio Toscana e Umbria,non mancheranno le piogge. Ma si tratterà solo di un ...

