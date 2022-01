Ascolti TV | Lunedì 17 Gennaio 2022. Non mi Lasciare 19.6% (4,3 mln), GF Vip 21.4% (3,2 mln). Twenty Seven parte dallo 0.5%. In crescita il daytime di Rai1: Clerici 17.3%, Bortone 16.1%, Paradiso 19.3%, Matano 18.7% (Di martedì 18 gennaio 2022) GF Vip (endemol shine) I dati auditel di ieri sono stati diffusi in ritardo a causa di un inconveniente di produzione da parte di Nielsen. Nella serata di ieri, Lunedì 17 Gennaio 2022, su Rai1 la seconda puntata di Non Mi Lasciare – dalle 21.36 alle 23.30 -ha appassionato 4.312.000 spettatori pari al 19.57%. Su Canale 5 (preceduto da una presentazione di 1 minuto e mezzo: 3.711.000 – 14.8%) Grande Fratello Vip 6 – dalle 21.44 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 3.230.000 spettatori pari al 21.36% di share (Night di 8 minuti: 1.438.000 – 32.95%; Live: 755.000 – 20.76%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.211.000 spettatori pari al 4.97% di share, nel primo episodio, e 942.000 spettatori con il 4.85%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Freedom – Oltre ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022) GF Vip (endemol shine) I dati auditel di ieri sono stati diffusi in ritardo a causa di un inconveniente di produzione dadi Nielsen. Nella serata di ieri,17, sula seconda puntata di Non Mi– dalle 21.36 alle 23.30 -ha appassionato 4.312.000 spettatori pari al 19.57%. Su Canale 5 (preceduto da una presentazione di 1 minuto e mezzo: 3.711.000 – 14.8%) Grande Fratello Vip 6 – dalle 21.44 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 3.230.000 spettatori pari al 21.36% di share (Night di 8 minuti: 1.438.000 – 32.95%; Live: 755.000 – 20.76%). Su Rai2 Delitti inha interessato 1.211.000 spettatori pari al 4.97% di share, nel primo episodio, e 942.000 spettatori con il 4.85%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Freedom – Oltre ...

