Allerta degli Usa: Mosca può attaccare l'Ucraina in qualsiasi momento (Di martedì 18 gennaio 2022) Preoccupano i movimenti di carri armati dalla Bielorussia e dalla Russia. La Casa Bianca: spetta a Putin decidere tra diplomazia e sanzioni Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 gennaio 2022) Preoccupano i movimenti di carri armati dalla Bielorussia e dalla Russia. La Casa Bianca: spetta a Putin decidere tra diplomazia e sanzioni

Advertising

_kowaiyume_ : Persone che si lamentano degli spoiler e poi sono le prime a non mettere l'allerta, wtf - d4x337 : Sempre allerta perché come si muovono i napoletani di Medusa vanno arrestati, sono degli assassini. Buongiorno. ?????????? - LuisaPozzoni : RT @DPCgov: ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul terri… - lifehaarry : E allerta spoiler: non ci servono degli uomini che 'interpretano' quello che intendiamo. Siamo adulte ed emancipate… - Adele80375954 : @ilfoglio_it @giuliomeotti Nei confronti della Cancel culture abbiamo adottato come modello la teoria neodarwiniana… -