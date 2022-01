Alla Sogin bussa la Guardia di Finanza: un terremoto in zona a rischio atomico (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultima perquisizione durante le feste natalizie ha messo nel mirino i manager che si occupano del deposito nazionale dei rifiuti nucleari. In tre sono stati sostituiti dall’ad Fontani. Dopo il flop della consultazione sulle aree, l’azienda pubblica rischia il commissariamento da parte del ministro Cingolani Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultima perquisizione durante le feste natalizie ha messo nel mirino i manager che si occupano del deposito nazionale dei rifiuti nucleari. In tre sono stati sostituiti dall’ad Fontani. Dopo il flop della consultazione sulle aree, l’azienda pubblica rischia il commissariamento da parte del ministro Cingolani

