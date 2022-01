Ai funerali del figlio Sinead O’Connor ha seguito le volontà di Shane (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima di togliersi la vita Shane, il figlio di Sinead O’Connor, aveva lasciato le sue precise volontà sul come avrebbe voluto il suo funerale. E’ stato proprio questo dettaglio a fare pensare a chi doveva occuparsi di lui che il ragazzo non volesse davvero ammazzarsi. I funerali si sono svolti sabato e Sinead O’Connor ha voluto che tutto fosse esattamente come il figlio aveva previsto. Nella bara la cantante ha anche messo dei pacchetti di sigarette ma è strana la frase con cui riferisce il suo gesto. Shane si è impiccato, aveva solo 17 anni, soffriva di psicosi e niente, nemmeno le cure e gli indizi, hanno evitato il peggio. Aveva minacciato di uccidersi e l’ha fatto. La cantante ha presenziato ai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) Prima di togliersi la vita, ildi, aveva lasciato le sue precisesul come avrebbe voluto il suo funerale. E’ stato proprio questo dettaglio a fare pensare a chi doveva occuparsi di lui che il ragazzo non volesse davvero ammazzarsi. Isi sono svolti sabato eha voluto che tutto fosse esattamente come ilaveva previsto. Nella bara la cantante ha anche messo dei pacchetti di sigarette ma è strana la frase con cui riferisce il suo gesto.si è impiccato, aveva solo 17 anni, soffriva di psicosi e niente, nemmeno le cure e gli indizi, hanno evitato il peggio. Aveva minacciato di uccidersi e l’ha fatto. La cantante ha presenziato ai ...

Ultime Notizie dalla rete : funerali del Padova, morta la nonna d'Italia Ida Zoccarato: aveva 112 anni I funerali si terranno mercoled 19 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Ponte di Brenta. La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla ...

Roberta Metsola è la nuova presidente dell'Europarlamento: 'Onorerò David Sassoli' Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. ... Tanta commozione per il ricordo di Sassoli, che aveva onorato partecipando ai funerali a Roma. '...

Sinead O’Connor e i funerali del figlio Shane: “Gli ho messo le sigarette nella bara” Fanpage.it Ai funerali del figlio Sinead O’Connor ha seguito le volontà di Shane Prima di togliersi la vita Shane, il figlio di Sinead o’Connor, aveva lasciato le sue precise volontà sul come avrebbe voluto il suo funerale. E’ stato proprio questo dettaglio a fare pensare a chi do ...

Carri funebri senza assicurazione, 'trasloco' per una bara Due carri funebri che viaggiavano senza assicurazione sono stati sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. E' successo nel quartiere di San Pietro a Patierno. Peraltro uno dei due ...

