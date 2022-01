18 gennaio | 4 853 nuovi contagi e 42 pazienti in terapia intensiva

(Di martedì 18 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.997 tamponi molecolari sono stati rilevati 922, con una percentuale di positività del 10,25%. Sono inoltre 25.614 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.931 casi (15,35%). Le persone ricoverate insono 42 e iospedalizzati in altri reparti sono 436. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (23,45%) seguita da 40-49 anni (18,57%), 50-59 anni (18,05%), 30-39 anni (14,16%) e 20-29 (11,17%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: un uomo di 97 anni di Latisana (deceduto in una casa di ...

Positivi in calo anche a Casale ( - 10, 1021 in totale), Valenza ( - 26, 557 in totale), Novi ( - 19, in totale), Tortona ( - 10, 732 in totale) e a Ovada ( - 10, 315 in totale). Solo ad Acqui si ...FRIULI VENEZIA GIULIA Sono 4. i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 ...FVG - Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Friuli Venezia Giulia: secondo il report della Regione, il 18 gennaio si registrano 37 degenti in più in area medica rispetto a ...