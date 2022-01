120 KG di droga dalla Spagna alla Capitale: i dettagli (Di martedì 18 gennaio 2022) L’emergenza covid non ferma i corrieri che trasportano stupefacenti dalla Spagna alla Capitale seguendo le rotte della Sardegna e del porto di Civitavecchia. Ultimo trafficante a finire nella rete di finanza ed agenzia delle dogane un autotrasportatore italiano, trovato con un carico di 120 kg fra hashish e marijuana nascosti nel carico di aglio che stava trasportando. A fermare il viaggio del 40enne un militare delle fiamme gialle, a fronte dell’atteggiamento del camionista nonostante lo scanner avesse dato esito negativo al controllo del carico del mezzo pesante sbarcato al porto di Civitavecchia proveniente dallo scalo di Barcellona. Esito negativo che infatti non ha convinto né i finanzieri del comando provinciale di Roma, né i funzionari di agenzia dogane e monopoli che hanno poi trovato il carico ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) L’emergenza covid non ferma i corrieri che trasportano stupefacentiseguendo le rotte della Sardegna e del porto di Civitavecchia. Ultimo trafficante a finire nella rete di finanza ed agenzia delle dogane un autotrasportatore italiano, trovato con un carico di 120 kg fra hashish e marijuana nascosti nel carico di aglio che stava trasportando. A fermare il viaggio del 40enne un militare delle fiamme gialle, a fronte dell’atteggiamento del camionista nonostante lo scanner avesse dato esito negativo al controllo del carico del mezzo pesante sbarcato al porto di Civitavecchia proveniente dallo scalo di Barcellona. Esito negativo che infatti non ha convinto né i finanzieri del comando provinciale di Roma, né i funzionari di agenzia dogane e monopoli che hanno poi trovato il carico ...

