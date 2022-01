Variante Omicron, Burioni: «Ognuno di noi la incontrerà, scelta è se farlo da vaccinati» (Di lunedì 17 gennaio 2022) È un punto della situazione chiaro quello sulla Variante Omicron da parte del professor Roberto Burioni nel corso della puntata di Che tempo che fa del 16 Gennaio 2022. Il virologo dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano ha spiegato perché, da una parte, con questo vaccino non sarà possibile liberarsi del Covid, dall'altra quanto sarà fondamentale vaccinarsi per assicurarsi la protezione dalla malattia indotta da una Variante molto contagiosa. Che tempo che fa, Burioni ha chiarito quanto Omicron sia più contagiosa Burioni ha posto l'accento su come Omicron rappresenti, di fatto, un virus ormai diverso da quello originale. Tra gli aspetti cruciali di questa diversità il grado di contagiosità. Il virologo ha sottolineato come la prima ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 gennaio 2022) È un punto della situazione chiaro quello sullada parte del professor Robertonel corso della puntata di Che tempo che fa del 16 Gennaio 2022. Il virologo dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano ha spiegato perché, da una parte, con questo vaccino non sarà possibile liberarsi del Covid, dall'altra quanto sarà fondamentale vaccinarsi per assicurarsi la protezione dalla malattia indotta da unamolto contagiosa. Che tempo che fa,ha chiarito quantosia più contagiosaha posto l'accento su comerappresenti, di fatto, un virus ormai diverso da quello originale. Tra gli aspetti cruciali di questa diversità il grado di contagiosità. Il virologo ha sottolineato come la prima ...

