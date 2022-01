Uomini e Donne anticipazioni 17 gennaio: Stefano attacca Gemma Galgani, conoscenza già al capolinea? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gemma Galgani ha iniziato il 2022 in modo veramente scoppiettante. Nella prima puntata di Uomini e Donne, andata in onda dopo la pausa natalizia, infatti, la Dama torinese ha dovuto affrontare una discussione molto importante. Su Leonardo Bozzetti, Cavaliere con cui Gemma Galgani si frequentava, è arrivata una segnalazione piuttosto spiacevole. La Dama torinese è andata su tutte le furie e ha deciso di chiudere una conoscenza, che inizialmente era sembrata piuttosto promettente. Stefano si è subito fatto avanti, ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 gennaio, tra Gemma Galgani e la sua nuova ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha iniziato il 2022 in modo veramente scoppiettante. Nella prima puntata di, andata in onda dopo la pausa natalizia, infatti, la Dama torinese ha dovuto affrontare una discussione molto importante. Su Leonardo Bozzetti, Cavaliere con cuisi frequentava, è arrivata una segnalazione piuttosto spiacevole. La Dama torinese è andata su tutte le furie e ha deciso di chiudere una, che inizialmente era sembrata piuttosto promettente.si è subito fatto avanti, ma, secondo ledidella puntata del 17, trae la sua nuova ...

