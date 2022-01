Una famiglia distrutta in nome dell'islam (Di lunedì 17 gennaio 2022) La storia di C'è posta per te ha colpito l'opinione pubblica, messa davanti all'evidenza che anche nel nostro Paese esistono realtà così culturalmente lontane da noi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) La storia di C'è posta per te ha colpito l'opinione pubblica, messa davanti all'evidenza che anche nel nostro Paese esistono realtà così culturalmente lontane da noi

Advertising

lapoelkann_ : Ho saputo della scomparsa di Giada, 12 anni. Suo papà @Enzo54847297 grande tifoso della Juve ha trovato vicinanza e… - FranAltomare : Tra gli usi e costumi da rispettare c’è ancora abbandonare la tua famiglia di punto in bianco e andare a trovare tu… - fanpage : Una vera e propria strage quella compiuta dal covid in poche settimane. In poche settimane sono morti i nonni, il n… - francornldi : RT @Gladys82012839: Unica superstite in una famiglia no-vax di Torino, morto marito, figlio e nonni. Una strage, perché? Per paura di effet… - CinecittaNews : #incassiweekend Spider-Man chiude il mese perfetto. Quinta settimana consecutiva in testa alla classifica del wee… -