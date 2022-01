Ultime Notizie Roma del 17-01-2022 ore 17 | 10

(Di lunedì 17 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia terrine ancora di emergenza a Cavedine primo piano da oggi nuova mappa di colori delle regioni con il passaggio in zona gialla della Campania in zona arancione della Valle d’Aosta nella nostra penisola la variante omicron del coronavirus dilaga il picco di questa Ondata è molto vicino ti avrà fra 2-3 settimane secondo l’organizzazione Mondiale della sanità ieri nel nostro paese sono stati registrati 149.500 12 contatti e altri 248 morti attualmente i positivi Sono oltre due milioni e cinquecentomila intanto per il professor Franco Locatelli coordinatore del CTS sistema di colori delle regioni si può rivedere lo dice in una fase caratterizzata dall’elevato numero di conti legato alla variante omnitronic sistema della colorazione delle regioni è stato elaborato in maniera concertata tra ...

Advertising

fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - PianetaMilan : #Ibrahimovic , contro lo #Spezia arriva la 150^ presenza con il @acmilan | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - VesuvioLive : De Luca annuncia: “Pomigliano dovrà rimanere la sede principale di Leonardo” -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania complice la tradizionale frenata dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.370 positivi ...Non è la prima volta che si parla di questo ' bonus ', eppure il modo in cui viene presentato può confondere e portare a credere che di vero, nellelette online in questeore, non ci ...Secondo il COE di JPMorgan la Fed potrebbe alzare i tassi anche sei volte nel 2022. Nonostante questo l'economia potrebbe non risentirne. E le borse?Purtroppo, invece, "la curva dei decessi è in ripida salita e sarà l'ultima a scendere. Ci siamo un pò assuefatti, ma oltre 300 morti al giorno è un numero enorme". A dirlo è Nino Cartabellotta, ...