Udinese | fatta per l’arrivo di Marì | i dettagli

L'Udinese ha chiuso per l'arrivo di Marì dall'Arsenal: i dettagli della trattativa portata avanti dai friulani L'Udinese pesca dalla Premier League un altro difensore. Si tratta di Pablo Marì dell'Arsenal. Operazione ormai chiusa sulla base di un prestito secco fino a giugno. Ottimo colpo per la difesa di mister Cioffi, che dopo Benkovic preleva anche Marì. Sul giocatore nelle settimane scorse anche il Milan. A riferirlo Gianluca Di Marzio.

Pagelle della 22giornata Serie A: reti bianche tra Inter e Atalanta Una sconfitta più incisiva delle ultime, visto che la squadra si è fatta schiacciare più del ... Udinese voto 5,5 : Giocano nuovamente una gara corretta, che riscatta a livello di prestazione l'ultima ...

Udinese, Marino tuona: "Abbiamo subito un sopruso. Vogliamo giustizia per la partita contro l'Atalanta" "Abbiamo saputo di dover giocare solo poche ore prima" Pierpaolo Marino ha commentato così la scelta di far dispuare il match tra Udinese e Atalanta, terminato con il punteggio di 2-6: "Le Asl locali ...

