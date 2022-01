Tutti i segreti e le magagne di un dolce buonissimo | il crumble

Leggi su chedonna

(Di lunedì 17 gennaio 2022) All’apparenza è una ricetta facile e in effetti è così, ma anche in questo caso dovete sapere come muovervi per ilperfetto Lo prepariamo perché buono, sono, non troppo calorico e adatto anche ai bambini. Prepariamo il, in genere(con le mele, le pere, le fragole o altre frutta di stagione) per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it