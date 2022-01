Sicilia, Musumeci scrive a Speranza contro il divieto di prendere il traghetto per i no vax: “Sequestrati sull’isola” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La situazione sociale che sta venendo a crearsi” sullo Stretto di Messina “si sta preoccupantemente acuendo”. Queste sono alcune delle allarmanti parole che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incluso nella sua lunga e articolata lettera mandata il 16 gennaio al ministro della Salute, Roberto Speranza. Il suo è un appello all’esecutivo di Draghi affinché si sospenda “l’iniquo trattamento riservato ai passeggeri non vaccinati” sullo Stretto di Messina. Passate le 24 ore, Musumeci preannuncia provvedimenti straordinari a tutela della regione in quanto secondo lui “coloro che sono sprovvisti, per le più disparate ragioni, del cosiddetto green pass rafforzato”, sono da considerarsi cittadini “‘Sequestrati’ nel territorio della Regione Siciliana” perché appunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La situazione sociale che sta venendo a crearsi” sullo Stretto di Messina “si sta preoccupantemente acuendo”. Queste sono alcune delle allarmanti parole che il presidente della Regionena, Nello, ha incluso nella sua lunga e articolata lettera mandata il 16 gennaio al ministro della Salute, Roberto. Il suo è un appello all’esecutivo di Draghi affinché si sospenda “l’iniquo trattamento riservato ai passeggeri non vaccinati” sullo Stretto di Messina. Passate le 24 ore,preannuncia provvedimenti straordinari a tutela della regione in quanto secondo lui “coloro che sono sprovvisti, per le più disparate ragioni, del cosiddetto green pass rafforzato”, sono da considerarsi cittadini “‘’ nel territorio della Regionena” perché appunto ...

