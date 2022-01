Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la ventiduesima giornata (Di lunedì 17 gennaio 2022) La classifica della Serie A 2021/2022 a confronto con quella dell’anno precedente dopo la ventiduesima giornata di campionato. Qualche squadra ha fatto meglio rispetto alla stagione passata dopo le prime ventidue giornate, altre invece hanno fatto peggio e perso punti. Ci sono delle compagini che hanno una se non due partite ancora da recuperare, ma la classifica a confronto può serenamente essere stilata perché abbastanza indicativa. Eccole dunque di seguito, come cambiano oggi rispetto a un anno fa. classifica Serie A Inter 50* (=) Milan 48 (-1) Napoli 46 (+6) Atalanta 42* ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladellacon quella dell’precedenteladi campionato. Qualche squadra ha fatto meglio rispetto alla stagione passatale prime ventidue giornate, altre invece hfatto peggio e perso punti. Ci sono delle compagini che huna se non due partite ancora da recuperare, ma lapuò serenamente essere stilata perché abbastanza indicativa. Eccole dunque di seguito, come cambianorispetto a unfa.A Inter 50* (=) Milan 48 (-1) Napoli 46 (+6) Atalanta 42* ...

