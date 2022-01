Reddito di Cittadinanza e altre misure contro la povertà (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è un Paese che si racconta attraverso gli strascichi di una pandemia che se nelle proporzioni dei danni causati alla sanità, all’economia e alla socialità risulta ridimensionata dalla diffusione dei vaccini anticovid, resta tuttavia preoccupante per l’impoverimento di risorse, speranze e relazioni con cui continua a pesare, con maggiore intensità sulle fasce di popolazione che già facevano fatica ad andare avanti. Questi dati si incrociano oggi con le misure di contrasto alla povertà che il governo ha definito per soddisfare le necessità primarie di chi vive condizioni di particolare bisogno. Alla luce di tanta imprevedibile incertezza, i servizi di welfare locale hanno prodotto ogni sforzo per reggere l’urto di una crisi segnante, attrezzandosi per accogliere quanto indicato dai decreti ministeriali in materia di Reddito di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è un Paese che si racconta attraverso gli strascichi di una pandemia che se nelle proporzioni dei danni causati alla sanità, all’economia e alla socialità risulta ridimensionata dalla diffusione dei vaccini anticovid, resta tuttavia preoccupante per l’impoverimento di risorse, speranze e relazioni con cui continua a pesare, con maggiore intensità sulle fasce di popolazione che già facevano fatica ad andare avanti. Questi dati si incrociano oggi con ledi contrasto allache il governo ha definito per soddisfare le necessità primarie di chi vive condizioni di particolare bisogno. Alla luce di tanta imprevedibile incertezza, i servizi di welfare locale hanno prodotto ogni sforzo per reggere l’urto di una crisi segnante, attrezzandosi per accogliere quanto indicato dai decreti ministeriali in materia didi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno… - LegaSalvini : PRENDONO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA LAVORANO IN NERO PER LE GRANDI GRIFFE DELLA MODA - FromMilano : @carmelitadurso Tutti con il reddito di cittadinanza qui eh - SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: Reddito di Cittadinanza e altre misure contro la povertà - HuffPostItalia : Reddito di Cittadinanza e altre misure contro la povertà -