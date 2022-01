PS5 retrocompatibile con i giochi PS3 | segnali dal PlayStation Store

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Qualche giorno fa avevamo già parlato del nuovo brevetto depositato presso l’USPTO dal designer californiano Mark Cerny, che riguarda la realizzazione della funzione di retrocompatibilità su PS5 deidelle precedenti console PS1, PS2 e PS3. A tal proposito, Sony non ha ancora emanato l’annuncio ufficiale, ma la scorsa notte è giunto un interessante e nuovo indizio riguardante proprio questo sistema. Il giornalista dei portali NME e VGC, Jordan Middler, ha rivelato su Twitter che vi è la possibilità di vedere suldi PS5 le schede ed i prezzi dei‘Dead or Alive 5’, ‘Bejeweled’, ‘Prince of Persia The Forgotten Sands’ e ‘Prince of Persia: The Two Thrones HD’, tutti nelle loro versioni per PS3, ovvero una cosa non possibile. Infatti, il negozio digitale di PS5 consente di consultare e di ...