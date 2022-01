[PS4] pOOBs4 diventa ancora piu’ stabile grazie a ChendoChap (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo sviluppatore ChendoChap uno dei collaboratori dell’exploit del kernel PS4 sul firmware 9.00 nome in codice pOOBs4 ha rilasciato delle correzioni rendendo l’exploit ancora più stabile rispetto alle versioni utilizzate fino a poche ore fa.Il progetto per chi non lo sapesse è un’implementazione che cerca di sfruttare un bug del filesystem per la Playstation 4 su firmware 9.00. Il bug è stato trovato durante la differenza tra i kernel 9.00 e 9.03. Richiede un’unità con un filesystem exfat modificato. Attivarlo con successo ti consentirà di eseguire codice arbitrario come il kernel, per consentire il jailbreak e le modifiche a livello di kernel del sistema. Questo exploit è diverso da quelli precedenti trovati in cui erano basati esclusivamente sul software. L’attivazione della vulnerabilità richiede il collegamento di ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo sviluppatoreuno dei collaboratori dell’exploit del kernel PS4 sul firmware 9.00 nome in codiceha rilasciato delle correzioni rendendo l’exploitpiùrispetto alle versioni utilizzate fino a poche ore fa.Il progetto per chi non lo sapesse è un’implementazione che cerca di sfruttare un bug del filesystem per la Playstation 4 su firmware 9.00. Il bug è stato trovato durante la differenza tra i kernel 9.00 e 9.03. Richiede un’unità con un filesystem exfat modificato. Attivarlo con successo ti consentirà di eseguire codice arbitrario come il kernel, per consentire il jailbreak e le modifiche a livello di kernel del sistema. Questo exploit è diverso da quelli precedenti trovati in cui erano basati esclusivamente sul software. L’attivazione della vulnerabilità richiede il collegamento di ...

