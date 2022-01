Pandemia aggrava disuguaglianze anche in Italia: più miliardari e più famiglie povere (Di martedì 18 gennaio 2022) La Pandemia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie Italiane e rischia di ampliare a breve e medio termine i divari economici e sociali preesistenti. Nel primo anno di convivenza con il coronavirus in Italia è cresciuta la concentrazione della ricchezza. La quota, in lieve crescita su base annua, di ricchezza detenuta dal top-1% supera oggi di oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero dei nostri connazionali. Il 5% più ricco degli Italiani deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell`80% più povero. Nei 21 mesi intercorsi tra marzo 2020 e novembre 2021 il numero dei miliardari Italiani della Lista Forbes è aumentato di 13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super-ricchi è cresciuto del 56%, toccando quota ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Lahato le condizioni economiche dellene e rischia di ampliare a breve e medio termine i divari economici e sociali preesistenti. Nel primo anno di convivenza con il coronavirus inè cresciuta la concentrazione della ricchezza. La quota, in lieve crescita su base annua, di ricchezza detenuta dal top-1% supera oggi di oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero dei nostri connazionali. Il 5% più ricco deglini deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell`80% più povero. Nei 21 mesi intercorsi tra marzo 2020 e novembre 2021 il numero deini della Lista Forbes è aumentato di 13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super-ricchi è cresciuto del 56%, toccando quota ...

Advertising

RedattoreSocial : La pandemia aggrava il divario di genere nel mondo del #lavoro. “Donne penalizzate”. In una nota congiunta, il Mini… - TargatoCN : La pandemia si aggrava: annullata la preghiera di Taizé alla Madonna dei Fiori di Bra - lavocedialba : La pandemia si aggrava: annullata la preghiera di Taizé alla Madonna dei Fiori di Bra - c_falleri : @DiegoFusaro Ma non è che la pandemia si aggrava in vista dell'elezione del PDR ? Per creare un'emergenza e scavalcare nuovamente la Legge ? - sestinilaura : RT @TheBlackCoffee4: ....ed il #caos regna sovrano #theblackcoffeemagazine #eliosgandurra -