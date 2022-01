Non mi lasciare | le anticipazioni della seconda puntata

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Elena Zonin ha una missione: smantellare la pericolosa rete di criminali che adesca bambini e li vende all’asta sul web. Ma appena inizia le sue indagini per cercare di scoprire che fine abbia fatto il piccolo Angelo, è vittima di un pericoloso e strano incidente: chi c'è dietro? Comincia così ladi Non mi, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, ambientata tra Venezia e il Polesine, che racconta di un gruppo di poliziotti alle prese con le complicate indagini su dark web e reati contro i minori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction diretta da Ciro Visto, in onda lunedì 17 gennaio. Non mi, leElena (Vittoria Puccini) va ...

Advertising

SkySport : La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il… - borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio i romani hanno una grande opportunità, quella di dire sì al coraggio e all'unità dei riformisti… - Eleonorugby53 : RT @Soleil_Alex_: Qualsiasi sia la tua posizione,non lasciare mai sola Sole...gliene stanno dicendo TUTTI di ogni...e lei pensa solo a prot… - IOdonna : Proseguono le indagini sul caso del piccolo Gilberto proseguono. Ma c'è un altro ragazzo ingabbiato nella rete di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciare

...assegno di invalidita maho ben capito questa dinamica. 2) c'è' qualche altro rischio che corro in caso di accettazione ? Anche in ottica futura potrei essere comunque obbligato ail ...E tuttaviapuòsbalorditi il pullulare dei concorrenti alle gare di obbedienza sfrenata e masochista, allestite spontaneamente di fronte a disposizionisolo vessatorie,solo ...Non mi lasciare, Vittoria Puccini svela un retroscena sulla fiction: "Ho divorato la sceneggiatura in pochissimo tempo" Questa sera torna il grande ...Dal dire "che non intende lasciare l'incarico di capo allenatore della nazionale femminile serba" a prendere in mano "Zbornaya" (la Nazionale russa) in un solo mese - questa è stato il percorso di Zor ...