Napoli | Osimhen | «Contento di essere tornato Testa alla prossima» – FOTO

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Victor, attaccante del, ha festeggiato il suo ritorno in campo. Il messaggio del nigeriano sui social Serata di grandi notizie per il. Gli azzurri riscattano il ko di Coppa Italia e vincono a Bologna, nella partita in cui èin campo anche Victor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor(@victor9) Questo il messaggio del nigeriano sui social: «È così bello! Solida performance dei ragazzi., DIO è il più grande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico delLuciano Spalletti dopo la partita vinta contro il Bologna ha parlato del ritorno in campo di: 'Hafatto bene ed è stato fondamentale averlo ritrovato, così come aver recuperato Fabian ...Nel finale di gara s'è rivisto pure(ko dal 21 novembre) e con lui gli azzurri avranno d'... "Ilha la qualità per arrivare tra le prime quattro della classifica e l'obbligo di riuscirci, ...Un errore arbitrale sfavorisce i rossoneri, lo Spezia vince 2-1. Il Napoli non sciupa l'occasione fuori casa: due gol di Lozano affondano il Bologna ...Le parole del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida esterna vinta per 2-0 contro il Bologna ...