Milan | psicodramma e polemiche contro lo Spezia | Serra cancella la vetta Napoli nel segno di Lozano

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Incredibile. Una sconfitta pesantissima nel momento in cui sarebbe dovuta arrivare la vittoria per riportarsi (anche se con una partita in più) in testa al campionato, un dejavu clamoroso con l’anno scorso. Dallo– era al Picco, e quel 2-0 portò al sorpasso dell’Inter che poi andò in fuga – allo, stavolta al Meazza dove succede tutto e il contrario di tutto, ma con i rossoneri che si ritrovano con zero punti da portare a casa, senza il primo posto in classifica, con tre punti che gli rosicchianoe Juventus (con cui giocherà fra una settimana). Una partita che sembrava vinta, ma in cui ha regnato la sfortuna: il rigore sbagliato da Theo Hernandez al quale aveva messo la pezza un minuto dopo il solito scatenato Leao, quindi il pareggio di Agudelo abbastanza ...