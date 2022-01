Manuel Bortuzzo, l’addio da lacrime a Lulù: “Sarà un lontano ricordo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo, è ormai un leader all’interno del celebre programma” Grande Fratello Vip” . Oggi torna a stupire, ecco l’addio alla sua amata Lulù Il ritiro del noto Manuel Bortuzzo è oramai nell’aria da settimane, dopo un percorso colmo di emozioni, colpi di scena e tanta forza il giovane potrebbe doversi congedare a causa di motivi di salute. Manuel BortuzzoIl Vippone, è ormai un idolo per molti giovani, dopo la sua storia commovente e lo stop improvviso della sua carriera da nuotatore a causa di un incidente inaspettato, la sua forza è stato l’orgoglio della casa più spiata d’Italia. Manuel era infatti un prodigio del nuoto, con un futuro florido davanti, si è trovato nel momento sbagliato e nel posto ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022), è ormai un leader all’interno del celebre programma” Grande Fratello Vip” . Oggi torna a stupire, eccoalla sua amataIl ritiro del notoè oramai nell’aria da settimane, dopo un percorso colmo di emozioni, colpi di scena e tanta forza il giovane potrebbe doversi congedare a causa di motivi di salute.Il Vippone, è ormai un idolo per molti giovani, dopo la sua storia commovente e lo stop improvviso della sua carriera da nuotatore a causa di un incidente inaspettato, la sua forza è stato l’orgoglio della casa più spiata d’Italia.era infatti un prodigio del nuoto, con un futuro florido davanti, si è trovato nel momento sbagliato e nel posto ...

