Machine Gun Kelly chiede la mano a Megan Fox… poi sfila per Dolce&Gabbana (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato col botto per Megan Fox: l’attrice ha accettato la proposta di nozze di Machine Gun Kelly. Il cantante ha organizzato tutto nei minimi dettagli, al Ritz-Carlon Dorado Beach di Puerto Rico, lasciando la fidanzata senza fiato. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto sì”, ha scritto la Fox, postando il video del momento su Instagram e aggiungendo come poi i due abbiano bevuto il sangue l’uno dell’altra. I significati nascosti nell’anello Il gioiello con doppia pietra disegnato da Machine Gun Kelly per Megan ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato col botto perFox: l’attrice ha accettato la proposta di nozze diGun. Il cantante ha organizzato tutto nei minimi dettagli, al Ritz-Carlon Dorado Beach di Puerto Rico, lasciando la fidanzata senza fiato. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto sì”, ha scritto la Fox, postando il video del momento su Instagram e aggiungendo come poi i due abbiano bevuto il sangue l’uno dell’altra. I significati nascosti nell’anello Il gioiello con doppia pietra disegnato daGunper...

