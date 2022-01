Lamorgese oggi a Foggia: vertice straordinario del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica Anche incontro con gli studenti all'università (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, oggi a Foggia. Presiede in prefettura il comitato provinciale per la sicurezza data l’escalation di attentati ad attività commerciali nel capoluogo (tre) a Vieste (due) ed a San Severo soprattutto (quattro) dall’inizio dell’anno. Anche nel popoloso Comune della provincia la visita nonché un confronto con gli studenti universitari a Foggia. L'articolo Lamorgese oggi a Foggia: vertice straordinario del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica <small class="subtitle">Anche incontro con gli studenti ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luciana, ministro dell’Interno,a Fa. Presiede in prefettura ilprovinciale per ladata l’escalation di attentati ad attività commerciali nel capoluogo (tre) a Vieste (due) ed a San Severo soprattutto (quattro) dall’inizio dell’anno.nel popoloso Comune della provincia la visita nonché un confronto con gliuniversitari a Fa. L'articoloa Fa:delpere la con gli...

