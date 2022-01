(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ha ceduto inal terminel’attaccante Martin. L’uruguaiano, che quest’anno ha collezionato quattro presenze in Serie A, approda al, club militante all’noLigue 1. Lo aveva anticipato nei giorni scorsi lo stesso allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter: il classe 2001 #Satriano in prestito al #Brest sino alla fine della stagione - VittoRoto : L’#Inter comunica il trasferimento di Martín #Satriano al #Brest, squadra che milita nella Ligue 1. L'attaccante u… - interchannel_ic : - Andre_Costa95 : RT @it_inter: Dall'Inghilterra: il terzino destro #Spence, attualmente al Nottingham Forest, sta attirando le attenzioni dell'Inter, sul gi… - mr_kubra : RT @it_inter: Dall'Inghilterra: il terzino destro #Spence, attualmente al Nottingham Forest, sta attirando le attenzioni dell'Inter, sul gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter classe

L'attaccante uruguaiano, infatti, si trasferisce in prestito dall'al Brest. Questo il ... L'attaccante uruguaiano...Martin Satriano , dopo aver rinnovato nei giorni scorsi il proprio contratto con l', è stato ... L'attaccante uruguaiano2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, ...