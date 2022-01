Il Barcellona perde il top player: lungo stop per lui (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Barcellona perde uno dei suo to player, per lui lungo stop. Piove sul bagnato in casa blaugrana, dopo l’ eliminazione dalla Supercoppa spagnola altra tegola per il club. Il club catalano attraverso un comunicato ufficiale annuncia che Samuel Umtiti ha subito un grave infortunio nell’allenamento odierno e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il calciatore francese ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro e dovrà essere operata domani . I TEMPI DI RECUPERO. Duro colpo per il club che vede un possibile cedimento del giocatore in ottica CalcioMercato sfumare. Umtiti rimarrà distante dal campo da gioco per circa 3 mesi. Duro colpo per il Barcellona che sperava di approfittare della vendita per abbassare il tetto salariale e regalarsi un nuovo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Iluno dei suo to, per lui. Piove sul bagnato in casa blaugrana, dopo l’ eliminazione dalla Supercoppa spagnola altra tegola per il club. Il club catalano attraverso un comunicato ufficiale annuncia che Samuel Umtiti ha subito un grave infortunio nell’allenamento odierno e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il calciatore francese ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede destro e dovrà essere operata domani . I TEMPI DI RECUPERO. Duro colpo per il club che vede un possibile cedimento del giocatore in ottica CalcioMercato sfumare. Umtiti rimarrà distante dal campo da gioco per circa 3 mesi. Duro colpo per ilche sperava di approfittare della vendita per abbassare il tetto salariale e regalarsi un nuovo ...

