FFP2 alle scuole: già distribuite oltre 800mila mascherine, ma non saranno indossate da tutti i docenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le mascherine FFP2 per gli insegnanti dei nidi, dell’infanzia e per quelli degli altri ordini e gradi di scuole dove ci sono in aula alunni esentati dall’indossarle sono arrivate nei primi 2.410 istituti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Leper gli insegnanti dei nidi, dell’infanzia e per quelli degli altri ordini e gradi didove ci sono in aula alunni esentati dall’indossarle sono arrivate nei primi 2.410 istituti. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro in classe, per Bianchi è stato un successo: ‘Altro che disastro annunciato’. Ma le scuole sono alle prese c… - reportrai3 : Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a p… - orizzontescuola : FFP2 alle scuole: già distribuite oltre 800mila mascherine, ma non saranno indossate da tutti i docenti - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Rientro in classe, per Bianchi è stato un successo: ‘Altro che disastro annunciato’. Ma le scuole sono alle prese con… - Salvaroma972 : RT @ZagorTe46987133: Quando fallisci e non ci stai, la colpa è sempre degli altri Rientro in classe, per Bianchi è stato un successo: ‘Alt… -