Fabrizio Corona umilia Chiara Ferragni: "Trovati un altro martire" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nessuno se lo aspettava, ma l'ex re dei paparazzi ha scatenato la rabbia di innumerevoli fan di Chiara Ferragni: Fabrizio Corona non ha perso tempo, anche se questa volta non si è ben capito il motivo di tanta furio, e ha lanciato una frecciatina molto velenosa alla volta dell'influencer. Corona è invece un personaggio che con le sue parole riesce sempre a suscitare polemiche tra tante celebrità che sono già state colpite in passato. A questo punto bisognerà verificare se Chiara decide di rispondere, anche se, probabilmente come suo marito Fedez prima di lei, deciderà di non accettare la provocazione. Sul proprio profilo social Fabrizio Corona ha postato uno screenshot della homepage social di Chiara Ferragni e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nessuno se lo aspettava, ma l'ex re dei paparazzi ha scatenato la rabbia di innumerevoli fan dinon ha perso tempo, anche se questa volta non si è ben capito il motivo di tanta furio, e ha lanciato una frecciatina molto velenosa alla volta dell'influencer.è invece un personaggio che con le sue parole riesce sempre a suscitare polemiche tra tante celebrità che sono già state colpite in passato. A questo punto bisognerà verificare sedecide di rispondere, anche se, probabilmente come suo marito Fedez prima di lei, deciderà di non accettare la provocazione. Sul proprio profilo socialha postato uno screenshot della homepage social die ...

Corriere : Castelfranco Emilia, incidente in A1 per Fabrizio Corona: illeso - lorisz841 : RT @lorisz841: Ma delia si è dimenticata il copione di fabrizio corona dietro la schiena ???? #GFVIP - samira59905359 : RT @lorisz841: Ma delia si è dimenticata il copione di fabrizio corona dietro la schiena ???? #GFVIP - lorisz841 : Ma delia si è dimenticata il copione di fabrizio corona dietro la schiena ???? #GFVIP - Alyeska_94 : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP -