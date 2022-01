Eric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra francese aveva definito i minori migranti «ladri», «assassini» e «stupratori» Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra francese aveva definito i minori migranti «ladri», «assassini» e «stupratori»

Ultime Notizie dalla rete : Eric Zemmour Francia, definì i minori migranti 'ladri, assassini e stupratori': condannato il candidato di estrema destra Zemmour stato condannato per incitamento all'odio razziale e offese razziste , così Eric Zemmour , candidato di estrema destra alle prossime Presidenziali francesi , dovrà pagare un ammenda di 10mila euro . La decisione del tribunale riguarda alcune sue dichiarazioni nelle quali ...

Francia, il candidato all'Eliseo Eric Zemmour: "Servono istituti separati per i bambini disabili" Il giornalista francese, candidato alla presidenza della Repubblica, ha fatto ancora parlare di sé con un discorso molto criticato durante un comizio nel Sud del Paese. Eric Zemmour , per chi non lo conoscesse, è un giornalista, scrittore e opinionista che dal 1996 scrive su Le Figarò , uno dei più importanti quotidiani d'Oltralpe. Benché egli definisca il suo ...

