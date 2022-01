“È fuori dai parametri del club”, la notizia sul mercato del Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, il quale si è espresso sulle operazioni del Napoli e sui rinnovi. Nello specifico ha parlato della possibilità di acquisto dell’attaccante dell’Ajax Antony. Il giovane brasiliano classe 2000 ha realizzato 15 goal con la squadra olandese in 46 presenze. Si tratta di un’ala destra di piede mancino che potrebbe essere un valido sostituto al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, il cui futuro è ormai definito oltreoceano. FOTO: Getty Images – Antony Secondo Schira, un’ottima alternativa ad Antony poteva essere anche il brasiliano a cui viene spesso paragonato: David Neres. Anche lui proveniente dall’Ajax (37 goal in 121 partite) è stato da poco venduto allo Shaktar. A seguire le ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) In diretta su Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal è intervenuto l’esperto diNicolò Schira, il quale si è espresso sulle operazioni dele sui rinnovi. Nello specifico ha parlato della possibilità di acquisto dell’attaccante dell’Ajax Antony. Il giovane brasiliano classe 2000 ha realizzato 15 goal con la squadra olandese in 46 presenze. Si tratta di un’ala destra di piede mancino che potrebbe essere un valido sostituto al capitano delLorenzo Insigne, il cui futuro è ormai definito oltreoceano. FOTO: Getty Images – Antony Secondo Schira, un’ottima alternativa ad Antony poteva essere anche il brasiliano a cui viene spesso paragonato: David Neres. Anche lui proveniente dall’Ajax (37 goal in 121 partite) è stato da poco venduto allo Shaktar. A seguire le ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Juve: nuovo contatto con il #PGS stamattina per #Icardi, per quasi tutti fuori dai giochi. Ci sono ancora spiragli… - GmFabrizio : RT @banijaystudios: #Fosca vive in un casale fuori #Arezzo circondato dai girasoli, adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Artù. È f… - fisco24_info : Gioacchino Genchi: 'C'era un disegno per farmi fuori': 'C'era un disegno per farmi fuori, ne sono sempre stato conv… - DeboraCasani : RT @fracianciaruso: se mi fai sentire fuori luogo/sbagliata devi levarti dai coglioni asap - 1V4vendetta : @MimmoOwais Un pelino fuori dai ranghi. -