DAZN | fissata la cifra del rimborso per ogni partita!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : DAZN fissata

Sport Fanpage

La palla a due èalle ore 20:00 di domenica 16 gennaio . La partita sarà visibile in streaming su Discovery + oppure su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e. In alternativa, Sportface ...La palla a due èalle ore 20:00 di sabato 15 gennaio . La partita sarà visibile in streaming su Discovery + oppure su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e. In alternativa, Sportface ...La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 15 gennaio . La partita sarà visibile in streaming su Discovery + oppure su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Dazn. In alternativa, Sportface vi ...C'è fermento in DAZN, piattaforma di video streaming che da questa stagione sportiva (fino al 2024) detiene i diritti di Serie A con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Grazie alla col ...